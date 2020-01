Sconcerti: “La Lazio ha perso un’occasione, ma può riprendere la Juventus”

Il punto guadagnato nel derby permette alla Lazio di accorciare sulla Juventus. Ai microfoni di Calciomercato.com è intervenuto Sconcerti: "Inter e Lazio hanno perso un’occasione, ma hanno guadagnato un punto in classifica, senza dimenticare che la Lazio ha due partite fondamentali in cui si gioca molto. Quella col Verona e lo scontro diretto con la Juve. Se le vince entrambe raggiunge la Juve. Per la prima volta Inzaghi ha in mano il suo destino. La piccola novità, dopo questo week end, è questa potenzialità della Lazio di riprendere la Juventus".

