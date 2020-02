Sconcerti: "La Lazio ha smesso di accontentarsi, ora deve provare a vincere"

Un salto in avanti graduale, ma improvviso. La Lazio è passata dall'ottavo posto dello scorso campionato, a navigare al vertice della classifica in questa stagione: è tutto il frutto di un lavoro durato anni. Una programmazione della quale ha parlato il noto giornalista sportivo Mario Sconcerti a TMW Radio:

"Io mi spiego questo come un cambiamento auspicato, lo dico da inizio stagione. La Lazio ha smesso di accontentarsi e ora ha il dovere di provare a vincere. Tare infatti ha svelato che sono due anni che mettono nel contratto dei giocatori il premio Scudetto. Quale può essere il pericolo per la Lazio?

La palla è rotonda, ci sono sempre pericoli. Ma è la squadra più compiuta del campionato. Non la migliore per qualità, ma la più completa".

