Sconcerti: "La Lazio ha un bel match point. Ma anche lo Zenit..."

Manca poco al fischio di inizio della partita tra Lazio e Zenit. A dire la sua è intervenuto Mario Sconcerti ai microfoni di TMW Radio: "La Lazio ha un bel match point, ma ce l'ha anche lo Zenit. Sono partite diverse, noi proviamo a inserirle in un contesto di calcio che in questo momento non c'è. Non sappiamo quanto il virus circoli nello Zenit né che ambiente ci sarà: è un calcio sorprendente. C'è un continuo ripetersi di risultati eclatanti che dà il segno di una differenza che si vive nel calcio di oggi".