Sconcerti: "Lazio frenata dalla pandemia. Immobile? Troppo sottovalutato"

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il finale di stagione e il campionato di Immobile. Queste le sue parole:

INSEGUITRICI DELLA JUVE - "Chi ha da recriminare di più è la Lazio, è stata interrotta dalla pandemia una grande rincorsa. Sono state rinviate le Coppe e questo ha avvantaggiato le altri, perché la Lazio non doveva farle. Le cinque sostituzioni e il rinvio delle partite internazionali hanno inciso, poi il ko alla ripartenza a Bergamo ha inciso ancor di più. L'Inter è cresciuta. Se farà una buona campagna acquisti, sarà una seria candidata allo Scudetto".

IMMOBILE - "È sottovalutato perché non ha mai avuto una ribalta internazionale. Quando va in Nazionale, non è dentro la sua squadra, perché è una punta atipica, ha bisogno di girare a modo suo. Ha bisogno che la squadra ruoti per lui, è un solitario. Per diventare quello che merita ha bisogno del successo internazionale".

