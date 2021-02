Sconcerti: "Lazio, non è come il pre-lockdown. Lo dice la classifica"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato anche della Lazio e della serie di sei vittorie consecutive che ha portato la squadra di Inzaghi al quarto posto in classifica. Il giornalista ha spiegato: "Sarà anche tornata lì, ma hanno 9 punti di distacco dalla testa, nel pre-lockdown ne avevano molti meno. Qui ci vuole veramente una differenza sugli altri che in questo momento non si vede: la Lazio è alla pari con Inter, Milan e Juventus ma ha dei punti in meno".

