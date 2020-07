Sconcerti: "Non c'è una squadra da Scudetto, è stato il campionato di nessuno"

La Lazio ha lottato con la Juventus fino alla sosta forzata, poi la ripresa ha smorzato i ritmi dei biancocelesti. Ai microfoni di calciomercato.com ha detto la sua Sconcerti: "A dirvi tutta la verità, è stato un campionato dove non si è mai visto una squadra da scudetto. Per squadra da scudetto intendo 16 giocatori abbastanza interscambiabili, con una forte idea di gioco e una buona qualità tecnica di fondo. A volte capita che di squadre così ce ne siano più di una. Se una squadra subisce una quarantina di gol in una stagione vuol dire che non è sbagliata. E’ solo la migliore tra le sbagliate. E’ questo che lascia un po’ di amaro a tutti. Ai nemici di Sarri (tanti), agli amici di Conte, ai fans di Lotito. E’ stato il campionato di nessuno".