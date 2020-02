Sconcerti: "Si parla sempre del duello Inter - Juventus, e intanto la Lazio..."

La Lazio recupera oggi la sfida con il Verona, altra tappa importante per il percorso in campionato. Ai microfoni di TMW è intervenuto Sconcerti: "Sarebbe interessante per la Lazio, perché fino a queste ore si continua a parlare di duello Inter-Juventus. Ma già adesso potenzialmente la Lazio è seconda, mentre la grande stampa nazionale vuole l'altro duello. Giroud? Avrebbe cambiato il centravanti, ma anche Caicedo è un'ottima risorsa. Vi faccio una confessione; a me il francese del Chelsea non piace. Quando una squadra va così bene, meno tocchi e meglio è".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE