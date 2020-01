Scudetto 1915, Mignogna: "Sono disposto a fare una diretta streaming per chiarire ogni punto"

Non dovrebbe mancare molto. Dopo 105 anni, i ragazzi della Lazio del 1915 potrebbero finalmente ricevere giustizia. In FIGC è stato spedito ormai da tempo un dossier comprensivo di ogni punto a favore dell'assegnazione ex aequo dello Scudetto 1915 con il Genoa. Il capo del comitato promotore, l'Avvocato Gian Luca Mignogna, ne ha parlato a Radio Centro Suono: “Ci aspettiamo tutti quanti un esito positivo per la rivendicazione, il cui iter sta volgendo finalmente al termine. Siamo solo in attesa che il Consiglio Federale della FIGC completi la sua revisione e riceva tutti i documenti. Sono felice del fatto che la piazza sia caldissima su questo tema e chi voleva soffocare nel silenzio la vicenda ha fallito. Resto fiducioso perché le carte parlano chiaro e i fatti sono a nostro favore. Un’altra novità importante è che, grazie agli amici del Gate 51, a partire dalla sfida contro il Napoli nei distinti saranno due gli striscioni a sostegno della rivendicazione".

LA DIRETTA STREAMING: “L’appoggio della gente, dalla Curva Nord a tutti gli altri settori, è la cosa che mi ha reso più fiero in questa vicenda, che in tal modo è sempre rimasta sotto i riflettori. Il dossier consegnato in FIGC è stato considerato molto corposo ed esaustivo, si tratta di 1000 pagine. Credo che i ragazzi del 1915, che soltanto per la prepotenza della politica non è salita prima alla ribalta, meritino una grande celebrazione. Sono disposto a fare una diretta streaming nazionale con chi manifesterà dubbi discutendo punto su punto i temi della rivendicazione: il nostro grande nemico è un fantasma che da 5 anni rallenta i tempi di qualcosa che ormai è una verità storica chiara sotto la luce del sole".

