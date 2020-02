Scudetto, Caravello: "La Lazio ha un vantaggio su Juventus e Inter"

Alle porte c'è una nuova giornata di campionato e si rinnova la lotta tra Juventus, Lazio e Inter. Ai microfoni di globalist.it ha parlato della corsa Scudetto Danilo Caravello: "Un campionato bellissimo ed equilibrato come non si vedeva da otto anni ed è un bene che sia così per tutto il cacio italiano. Sarà una lotta punto a punto fino alla fine: l’Inter sembra in crisi ma non mollerà di un centimetro conoscendo il carattere del suo allenatore. La Lazio ha un vantaggio rispetto alle altre, cioè quello di non dover disputare le coppe, impegni che alle altre potrebbero togliere energie fisiche e psicologiche. Le tre concorrenti viaggeranno spalla a spalla fino alle ultime giornate. Vincerà chi arriverà più fresco e sarà più regolare fino alla fine".

LE FAVOLE - "Nel calcio moderno c’è meno spazio per le favole e nel momento in cui ci sono grandi nomi come Inter e Juventus che possono spendere è inevitabile che ci sia un gap difficile da colmare. La Lazio di quest’anno testimonia però che mantenendo uno zoccolo duro e programmando si può diventare competitivi anche per lo scudetto".

LAZIO, LE PAROLE DEL PRESIDENTE LOTITO

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE