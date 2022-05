Scuola Caterina Usai, non c’è fine alla vicenda della maestra: cosa è successo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Luca Bargellini

Continua a far parlare l’episodio spiacevole che si è consumato nella scuola della Capitale "Caterina Usai" dove, in seguito alla vittoria della Conference League da parte della Roma, una maestra ha imposto ai suoi alunni di cantare l’inno giallorosso. Come riporta il Messaggero, sul muro di cinta dell’istituto è comparsa una scritta a sostegno della docente: “Viva la maestra. Asr”. La frase sarebbe stata poi successivamente cancellata con della vernice bianca, il tutto sarebbe avvenuto all’oscuro della dirigenza scolastica. Nonostante non sia più leggibile sul muro, la scritta è stata fotografata e ora sta facendo il giro del web continuando ad alimentare la vicenda che non sembra essere destinata a concludersi nemmeno dopo l’iniziativa della società biancoceleste.

