Seedorf: "Mihajlovic ha sofferto anche troppo. Ma la famiglia..."

Nonostante siano trascorsi dei giorni, la scomparsa di Mihajlovic continua a essere in primo piano. E coloro che hanno avuto modo di conoscere Sinisa proseguono la serie di ricordi. Oggi è il turno di Seedorf che, parlando di Milan e Serie A, non ha potuto evitare di spendere due parole nei confronti dell'allenatore. Lo storico ex calciatore rossonero, riporta la rassegna stampa di Radiosei, non ha trattenuto l'emozione: "Con Sinisa ho perso un amico che ha sofferto anche troppo. La famiglia deve essere orgogliosa di ciò che ha lasciato".

