Selvaggia Lucarelli: "La comunicazione di Gallera? Peggio di lui ha fatto solo Totti"

Selvaggia Lucarelli, notoriamente, non è una giornalista che manda a dire le cose. Nelle ultime settimane, sia su Tpi che sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, la scrittrice ha più volte criticato la gestione della Regione Lombardia dell'emergenza coronavirus. Ultima vittima, sulle pagine de il quotidiano, è Giulio Gallera, assessore al walfare lombardo. Sotto i riflettori sono finite alcune sue dichiarazioni nella diretta Facebook di sabato pomeriggio in merito alla situazione sanitaria nella zona più colpita dall'emergenza. Le gaffe di Gallera sull'indice di contagio e sui test sierologici vengono paragonate a quella di Francesco Totti sull'omofobia del 2012. Ecco l'incipit del pezzo: "Uno pensa sempre che Giulio Gallera a un certo punto della corsa sia sia fermato, abbia capito di non potere più andare a briglia sciolta e abbia chiesto a qualche illuminato di affiancarlo nella comunicazione, perché peggio di così ha fatto solo Totti quando ha detto: “Io rispetto l’omofobia”. Quella di Totti però era una gaffe e lui poverino voleva dire altro, mentre l’aggravante, nel caso di Gallera, è che Gallera di solito intende dire proprio quello che dice".