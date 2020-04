Senaldi a Renzi: "Prenda tre impegni, per esempio lo Scudetto alla Lazio"

A Di Martedì su La7 il giornalista di Libero Pietro Senaldi ha invitato Matteo Renzi a prendere impegni con gli elettori, citando anche la Lazio: "Si assuma tre impegni con gli italiani. Gli imprenditori non hanno visto una lira, i cassaintegrati non hanno visto una lira, non sappiamo se ci sarà il campionato, non sappiamo se ripartiranno le scuole. Scelga tre impegni, che ne so lo Scudetto alla Lazio, il gelato per tutti il 2 giugno, la cassaintegrazione. Prenda un impegno con gli elettori".