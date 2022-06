Serbia, Savicevic su Milinkovic: "Vi svelo in quale top club lo vedrei bene"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Dejan Savicevic fa il punto sulla nazionale serba che ha di recente staccato il pass per i Mondiali in Qatar di fine 2022. L'ex centrocampista di Milan e Stella Rossa ha detto ai microfoni di Kurir: "Se la squadra e mister Stojković trovassero la giusta strategia, la Serbia può ottenere il più grande successo della sua storia". L'attuale presidente della federazione calcistica del Montenegro ha poi parlato dei suoi calciatori preferiti in rosa. Tra questi c'è Milinkovic che lui vedrebbe benissimo alla Juventus: "La Serbia ha giocatori forti come Mitrović, Vlahović, Milinkovic-Savić e Tadić. Sergej e Dusan mi piacciono tantissimo. Milinkovic? Sarebbe bello se potesse trasferirsi alla Juventus. Giocando nella Lazio ha dimostrato di avere tante qualità: ha una buona tecnica, è bravo nelle ripartenze e sa impostare il gioco. È un centrocampista a tutto tondo e poi è un giocatore che segna".