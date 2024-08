Serena: "Eriksson è stato un papà calcistico. Con Mancini..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

In collegamento a Radiosei Michele Serena ha ricordato la figura di Sven-Goran Eriksson, scomparso dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. L'ex calciatore ha parlato dello svedese raccontando alcuni aneddoti vissuti ai tempi della Sampdoria. Queste le sue parole: “Sven l’ho avuto 3 anni a Genova. Mi piace ricordarlo attraverso i tanti momenti belli vissuti in carriera. Ero un giovane, è stato un papà calcistico, mi ha insegnato tanto anche se ero alle prime armi. Purtroppo eravamo preparato al suo addio. Mi porto dietro un ricordo particolare. Ebbi uno screzio con Mancini, io ragazzino lui campione già affermato. Andai da Sven a chiedere se aveva visto qualcosa e lui mi rispose 'Visto cosa'? Mi stavo allacciando una scarpa'. E’ riuscito a sedare una questione con una battuta, anche oggi mi ispiro a questo modo di essere per la mia carriera. Sono quegli allenatori che capisci nel corso del tempo, soprattutto riguardo alla gestione dei calciatori”.