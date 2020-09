Serie A 2020/21, previsti sei turni infrasettimanali e tre soste: tutte le date

Sei turni infrasettimanali e tre soste per le nazionali. È quanto prevede il prossimo campionato di Serie A 2020-21 (al via il 19 settembre con l'anticipo della prima giornata), che verrà compilato domani. Si giocherà di mercoledì il 16 e il 23 dicembre, il 6 gennaio, il 3 febbraio, il 21 aprile e il 12 maggio. Il torneo si fermerà per tre domeniche per consentire alla nazionale di Roberto Mancini di preparare gli impegni internazionali: l'11 ottobre, il 15 novembre e 28 marzo. Il campionato di calcio si chiuderà domenica 23 maggio. Per quanto riguarda la Coppa Italia, infine, si partirà il 23 settembre, mentre la competizione si concluderà al termine della finale del 19 maggio.

