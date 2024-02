Serie A a 18 o a 20 squadre? Ecco la decisione finale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Serie A rimarrà a 20 squadre, questo emerge dall'Assemblea di Lega che si è tenuta nella giornata odierna. "È stato confermato l'attuale format a 20 squadre del campionato di Serie A", ha ufficializzato la Lega in un comunicato al termine dell'assemblea. Come riportato dall'Ansa solo quattro big, quindi, erano di fatto favorevoli alla riduzione a 18 squadre: tre di queste, ovverosia Inter, Juventus e Milan, nei giorni scorsi si erano rivolte direttamente al presidente della Figc Gabriele Gravina, in un incontro per spingere sul fronte della riduzione, ma non è bastato.

"Non è una spaccatura, loro hanno avuto un atteggiamento sbagliato, come per il resto dell'Assemblea, credo giusto che ci sia rispetto reciproco, in questo caso è mancato mi dispiace dirlo, perché ho un bel rapporto con tutti", queste le parole del numero uno della Figc Gabriele Gravina.