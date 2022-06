Serie A, arriva il nuovo calendario: data e orario di presentazione

Il 24 Giugno alle ore 12.00 avverrà il sorteggio del calendario della prossima Serie A: ecco tutto quello che c' da sapere...

Tra due giorni sarà noto il calendario del campionato di Serie A 2022/2023. Il 24 Giugno, alle ore 12.00, infatti verranno sorteggiate le partite che si giocheranno nel corso dell'anno. Il sorteggio sarà mostrato in chiaro in diretta sul canale YouTube della Lega di Serie A oppure sulla piattaforma DAZN. Per quanto riguarda le informazioni generali sulla prossima stagione è doveroso ricordare l'introduzione degli spareggi per quanto riguarda lo Scudetto e le retrocessioni. Se i primi due club o gli ultimi due, infatti, arriveranno a pari punti giocheranno una finalissima per determinare chi vincerà il titolo da una parte e chi retrocederà in Serie B dall'altra. Gli scontri diretti, dunque, resteranno in vigore solo per il resto della classifica. Il calendario, come la scorsa stagione, continuerà a essere asimmetrico.

LE DATE DELLA PROSSIMA SERIE A, PRIMA DEL MONDIALE - Il prossimo campionato di Serie A avrà inizio il 14 Agosto e nello stesso mese si giocheranno ben quattro giornate. La stagione avrà il suo primo stop il 19 Settembre, per riprendere il 27, a causa della sosta Nazionali, utile per le sfide di Nations League. Ripresa la Serie A si continuerà senza interruzioni fino a quella del Mondiale: l'ultimo turno si giocherà il 13 Novembre e sarà valido per la quindicesima giornata del campionato. L'interruzione per i Mondiali in Qatar durerà fino alla ripresa prevista per il 4 Gennaio. Naturalmente nel corso di questi mesi si disputeranno anche tutte le competizioni europee in cui saranno impegnate Inter, Milan, Napoli e Juventus in Champions League, Lazio e Roma in Europa League e Fiorentina, se dovesse superare gli spareggi ad Agosto, in Conference League.

LE DATE DELLA PROSSIMA SERIE A, DOPO IL MONDIALE - Dal 4 Gennaio riprenderà quindi il campionato, ma non solo. Le squadre qualificate, infatti, dovranno aggiungere al loro tour de force anche le partite valide per la Coppa Italia. Per la successiva sosta nazionali, invece, valida per le qualificazioni all'Europeo, bisognerà attendere Marzo. Il mese di Aprile sarà pregno di sfide, oltre alle eventuali semifinali europee, si giocheranno ben 5 turni di Serie A, mentre a Maggio saranno 4 a cui si aggiungerà la finale di Coppa Italia e le finali delle competizioni UEFA. Il campionato si chiuderà il 4 Giugno.