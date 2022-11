Serie A | Atalanta - Inter, la Dea cade ancora: Inzaghi vince 3-2 in rimonta

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Partita ricca di emozioni al Gewiss Stadium dove l’Inter di Simone Inzaghi strappa tre punti sudatissimi portandosi momentaneamente al secondo posto in classifica. Ritmi alti nel primo tempo, con i padroni di casa che si rivelano molto pericolosi già nei primi minuti con Zapata e Koopmeiners. Al 24’ un ingenuo De Vrij atterra Zapata in area, per Chiffi non ci sono dubbi sull’assegnazione del rigore. Dagli 11 metri Lookman non sbaglia e porta in vantaggio la Dea. A 8 minuti dal duplice fischio l’Inter pareggia i conti con Edin Dzeko che batte Musso con un colpo di testa su assist di Lautaro. Nella ripresa l’Inter dilaga ancora con Dzeko, stavolta su passaggio vincente di Di Marco e poi con l’autogol di Palomino al 62’ che, cercando di allontanare il pallone, lo spizza in porta e beffa il suo portiere. Al 77’ è sempre Palomino a metterci la firma, ma stavolta la porta è quella giusta. La formazione di Gasperini riapre la partita ma l’Inter tiene botta, anche con qualche perdita di tempo che costa il giallo ad Onana. Il finale al cardiopalma termina con la vittoria in rimonta degli uomini di Inzaghi per 3-2.