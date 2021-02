Serie A, Badelj salva il Genoa: rimontato in extremis il Verona

Genoa e Verona in campo alle ore 18:00. Dopo 17' minuti passa subito la squadra di Juric: Barak serve Ilic, che da due passi spara in rete all'incrocio sulla sinitra. Prova a rispondere il grifone, ma il primo tempo termina sul risultato di 1 a 0 per il Verona. Gli uomini di Ballardini riescono però a rimettersi in corsa all'inizio della ripresa, grazie a un'azione personale di Shomurodov che batte infine Silvestri calciando all'angolino. L'equilibrio si spezza nuovamente al 61', quando Faraoni infila in rete e riporta in vantaggio gli ospiti. Il Genoa non molla la presa e ci prova fino alla fine. Gli sforzi vengono ripagati in extremis, al 94' minuto: Badelj si fionda su un rimpallo e calcia in porta, gonfiando la rete. Termina clamorosamente 2 a 2 il match.