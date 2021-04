Serie A, Belotti trascina il Torino: dal 2015 solo Immobile ha fatto meglio

Il Torino espugna la Dacia Arena grazie al rigore di Andrea Belotti che trascina i suoi verso un successo chiave in ottica salvezza. L'attaccante granata firma il suo dodicesimo gol in campionato e porta il Toro momentaneamente a +5 sulla zona retrocessione. Come riporta Opta, dal suo arrivo al Torino, nel 2015/16, il Gallo ha realizzato 91 reti in Serie A. Solo il bomber della Lazio Ciro Immobile ha fatto meglio in questo lasso di tempo con ben 122 marcature.

I NUMERI

Immobile 122 gol

Belotti 91 gol

Higuain 90

Quagliarella 86 gol

Dzeko 85 gol