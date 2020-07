Serie A, Casarin sul caos rigori: “Cambiamo le regole finché siamo in tempo”

Non si placano le polemiche di allenatori e dirigenti di alcune squadre di Serie A, in questi giorni, sui numerosi calci di rigore fischiati per fallo di mano in molti degli ultimi match. A tal proposito, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è espresso l'ex arbitro internazionale e designatore, Paolo Casarin: “Fallo e pena devono avere corrispondenza tra loro, siamo sempre in tempo, fermiamoci prima di deragliare. Le indicazioni di Fifa e Ifab sono uguali per tutti e poi vengono adottate con tempi, modi e perplessità variabili. Continuiamo questo processo, valutiamo le regole, interpretiamole in maniera chiara e sensata e cerchiamo anche di modificarle. Cos’è questo fortissimo rispetto delle regole? Se è necessario cambiare si cambia”.

