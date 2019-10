Serie A, classifica marcatori: Immobile sempre più su, Lukaku secondo

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Lecce-Juventus di rigore: a Dybala risponde Mancosu, che con la rete messa a segno quest'oggi sale a quota cinque in classifica marcatori. Sempre primo Immobile. Il bomber della Lazio già da domani contro la Fiorentina proverà a incrementare il suo bottino di nove gol in campionato. Secondo posto per Berardi, Zapata e Lukaku (in rete contro il Parma) a quota sei. Seguono Belotti, Mancosu e Muriel.

1) 9 gol: C. Immobile (Lazio).

2) 6 gol: D. Berardi (Sassuolo), R.Lukaku (Inter), D. Zapata (Atalanta).

5) 5 gol: A. Belotti (Torino), M. Mancosu (Lecce), L. Muriel (Atalanta).

8) 4 gol: A. Cornelius (Parma), A. Donnarumma (Brescia), E. Dzeko (Roma), A. Gomez (Atalanta), C. Kouamé (Genoa), L. Martinez (Inter), D. Mertens (Napoli), C. Ronaldo (Juventus).

16) 3 gol: F. Caputo (Sassuolo), R. Gosens (Atalanta), L. Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), A. Kolarov (Roma), A Petagna (Spal), C. Piatek (Milan), M. Pjanic (Juventus), E. Pulgar (Bologna), S. Sensi (Inter).

26) 2 gol: M. Brozovic (Inter), H. Calhanoglu (Milan), A. Candreva (Inter), L. Castro (Cagliari), L. Ceppitelli (Cagliari), J. Correa (Lazio), D. Criscito (Genoa), P. Dybala (Juventus), F. Di Francesco (Spal), Gervinho (Parma), G. Higuain (Juventus), R. Inglese (Parma), D. Kulusevski (Parma), F. Llorente (Napoli), K. Manolas (Napoli), N. Milenkovic (Fiorentina), A. Milik (Napoli), S. Okaka (Udinese), R. Palacio (Bologna), A. Pinamonti (Genoa), F. Ribery (Fiorentina), N. Sansone (Bologna), G. Simeone (Cagliari), M. Veloso (Verona).

1 gol: L. Alberto (Lazio), F. Caicedo (Lazio), A. Marusic (Lazio), S. Milinkovic Savic (Lazio), S. Radu (Lazio)