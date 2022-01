Serie A, classifica marcatori: Immobile torna primo davanti a Vlahovic

SERIE A CLASSIFICA MARCATORI - E' lotta a due per la testa della classifica marcatori. Immobile e Vlahovic combattono turno dopo turno, con Ciro al momento dvanati al serbo (Simeone completa il podio). In casa biancoceleste a quota sette ci sono Pedro e Milinkovic Savic, entrambi in top ten. Zaccagni è a quattro, con i primi due centri realizzati con la maglia del Verona, mentre a tre ci sono Felipe Anderson, Luis Alberto e Acerbi sono a due, A quota due sale Lazzari, a uno ci sono Cataldi e Hysaj. Ricordiamo che la classifica che segue è quella ufficiale della Lega Serie A, aggiornata con la decisioni prese dal massimo organo del campionato. Ecco la classifica dei marcatori del campionato e gli altri gol dei calciatori biancocelesti:

1) 17 gol: C. Immobile (Lazio)

2) 16 gol: D. Vlahovic (Fiorentina)

3) 12 gol: G. Simeone (Verona),

4) 11 gol: Lautaro Martinez (Inter)

5) 9 gol: D. Zapata (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari), D. Berardi (Sassuolo)

8) 8 gol: M. Destro (Genoa), E. Dzeko (Inter),

10) 7 gol: S. Milinkovic Savic (Lazio), Pedro (Lazio), M. Pasalic (Atalanta), A. Pinamonti (Empoli), P. Dybala (Juventus), Z. Ibrahimovic (Milan), T. Abraham (Roma), Beto (Udinese).

17) 6 gol: A. Candreva (Sampdoria), M. Gabbiadini (Sampdoria), M. Arnautovic (Bologna), H. Calhanoglu (Inter), D. Mertens (Napoli), G. Scamacca (Sassuolo), G. Deulofeu (Udinese), G. Caprari (Verona),

25) 5 gol: N. Bajrami (Empoli), D. Criscito (Genoa), V. Osimhen (Napoli), L. Pellegrini (Roma), A. Barak (Hellas Verona), F. Kessie (Milan), R. Leao (Milan) O. Giroud (Milan), V. Osimhen (Napoli); F. Ruiz (Napoli), P. Zielinski (Napoli), A. Morata (Juventus), M. Aramu (Venezia), M. Barrow (Bologna), F. Caputo (Sampdoria).

39) 4 gol: M. Zaccagni (Verona/Lazio).

53) 3 gol: Felipe Anderson (Lazio), Luis Alberto (Lazio), F. Acerbi (Lazio).

86) 2 gol: M. Lazzari (Lazio).

124) 1 gol: E. Hysaj (Lazio), D. Cataldi (Lazio), M. Lazzari (Lazio).