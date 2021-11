Serie A, classifiche a confronto: la Lazio sorprende, boom Napoli

Chiusa la parentesi campionato adesso si apre quella per le Nazionali. Nella giornata di ieri si è conclusa la 12° giornata di Serie A nella quale la Lazio ha trovato la vittoria contro la Salernitana per 3-0. I biancocelesti così facendo scavalcano la Roma e si posizionano al quinto posto ad un solo punto di distanza dall'Atalanta. Mettendo le classifiche a confronto dopo 12 giornate di campionato rispetto alla scorsa stagione, si ravvisa uno score positivo per le due capoliste: +8 del Napoli, +4 del Milan che anche un anno fa era primo dopo 12 turni. Segue l'Inter, che in virtù del pareggio del derby ha due punti in meno. La Lazio di Sarri invece trova 3 punti in più mentre per i dati negativi si passa alla Roma di Mourinho così come per la Juventus di Allegri. Come il Napoli spiccano in positivo il +8 di Fiorentina e Torino, in negativo il -9 del Sassuolo. Di seguito il confronto completo.

La classifica della dodicesima giornata a confronto con quella della scorsa stagione:

Napoli 32 (+8)

Milan 32 (+4)

Inter 25 (-2)

Atalanta 22 (+3)

Lazio 21 (+3)

Roma 19 (-5)

Fiorentina 18 (+8)

Juventus 18 (-6)

Bologna 18 (+5)

Hellas Verona 16 (-3)

Empoli 16 (in Serie B)

Torino 14 (+8)

Sassuolo 14 (-9)

Udinese 14 (-1)

Venezia 12 (in Serie B)

Spezia 11 (=)

Genoa 9 (+2)

Sampdoria 9 (-5)

Salernitana 7 (in Serie B)

Cagliari 6 (-7)