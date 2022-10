Serie A | Classifiche a confronto: Lazio in attivo, big in affanno

Biancocelesti, Roma, Atalanta e Udinese in positivo, le altre grandi in affanno e in negativo. Sorprende il Napoli che...

La Lazio batte lo Spezia e sale a quota 17 punti in classifica. Un inizio molto positivo dei biancocelesti che viaggiano a una media superiore ai due punti a partita. La squadra di Sarri si è migliorata rispetto allo scorso anno ed è a +3 rispetto all'ottava giornata dello scorso campionato. Immobile e compagni sono tra le squadre in attivo. Spiccano gli 8 punti in più dell'Udinese, che gioca stasera con il Verona e può addirittura migliorarsi, e i sei dell'Atalanta. Un punto in più per la Roma e quattro per il Sassuolo per quello che riguarda le prime posizioni. In negativo tutte le big con il Napoli a-4, Milan e Inter a -5, Juventus a -1 e Fiorentina, prossima avversaria della Lazio, a -3. I partenopei sono primi come dodici mesi fa, ma allora avevano vinto 8 gare su 8, mentre ora pagano i due pareggi. Ecco la classifica e le differenze punti completa compilata da TMW:

Napoli 20 punti (-4 rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 8 giornate)

Atalanta 20 (+6)

Lazio 17 (+3)

Milan 17 (-5)

*Udinese 16 (+8)

Roma 16 (+1)

Juventus 13 (-1)

Sassuolo 12 (+4)

Inter 12 (-5)

Torino 10 (+2)

Fiorentina 9 (-3)

Spezia 8 (+1)

Lecce 7 (in Serie B)

Salernitana 7 (+3)

Empoli 7 (-2)

Monza 7 (in Serie B)

Bologna 6 (-6)

*Hellas Verona 5 (-3)

Cremonese 3 (in Serie B)

Sampdoria 2 (-4)

* una partita in meno