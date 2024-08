Serie A | Classifiche a confronto: parte bene la Lazio, mentre le altre...

Fonte: Fabrizio Parascani

La Serie A ha riacceso i motori. Oggi con le due gare del lunedì si chiuderà la prima giornata. La vittorie di Lazio e Verona sono le uniche su ben 8 partite disputate, delle quali 6 terminate in pareggio. In attesa di Lecce-Atalanta e Juventus-Como, i biancocelesti e gli scaligeri guardano dall'alto verso il basso in una posizione che, seppur iniziale e probabilmente temporanea, ben diversa da quella di un anno fa. Prendendo, infatti, in esame le prime giornate della stagione 23/24 e 24/25 è possibile fare una valutazione sulla partenza delle big, rispetto a dodici mesi fa. Bastano 90' alla Lazio di Baroni per fare meglio dell'anno scorso, quando i biancocelesti dopo i primi 180' minuti avevamo conquistato zero punti. Per quel che riguarda le altre big, in deficit Inter, Milan e Fiorentina con -2 rispetto a dodici mesi fa, mentre resta invariata la classifica della Roma. Bene, invece, il Bologna con un buon +1. Per Atalanta e Juve, invece, bisognerà attendere questa sera.