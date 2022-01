Serie A, colpaccio del Cagliari a Marassi: Pavoletti fa esultare Mazzarri

Il primo match della ventesima giornata di ritorno vede trionfare il Cagliari sul campo della Sampdoria. Tre punti d'oro per la squadra di Mazzarri che può finalmente gioire. A Marassi ad andare in vantaggio sono i padroni di casa grazie al sinistro al volo di Gabbiadini. Nella ripresa i sardi la ribaltano prima con Deiola e poi con Pavoletti. Nel finale espulso Candreva per un fallo di reazione.