Serie A, contemporaneità garantita per i match decisivi dell'ultima giornata

Sarà l’ultimo weekend di Serie A. Il massimo campionato volge al termine anche se non tutti i verdetti sono stati emessi dal campo. Proprio per questo motivo tra sabato e domenica alcune gare saranno trasmesse in contemporanea e sono quelle decisive sia per determinare secondo, terzo e quarto posto ma anche per l’ultima squadra che retrocederà in serie cadetta insieme a Spal e Brescia. La Lega calcio ha quindi diramato un comunicato in cui prevede appunto la contemporaneità sia dei match di sabato tra Atalanta e Inter e Napoli Lazio (20:45), sia per quelle di domenica tra Genoa e Hellas Verona unita a Lecce Parma per lo scontro salvezza e a Sassuolo- Udinese in ottica Europa League. Gli scaligeri, al nono posto in classifica, infatti si trovano a due punti dai neroverdi, ottavi, e potrebbero ancora scavalcare la squadra di De Zerbi. Se poi il Milan dovesse rinunciare all’Europa una delle due squadre potrebbe quindi essere qualificata ai preliminari di Europa League. Anche queste ultime tre gare saranno trasmesse alle 20:45.

