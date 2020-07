Immobile, Verratti e Insigne: 433 ricorda il trio d'oro di Pescara - FOTO

Di anni ne sono passati, ben otto, da quella stagione del 2012 quando in Serie B il Pescara di Zeman garantiva spettacolo puro. 90 gol totali per i delfini che dominarono la serie cadetta grazie soprattutto ad un trio da favola: Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Marco Verratti. I tre gioielli hanno espresso il loro meglio, il bomber della Lazio in quell’anno fece ben 28 reti laureandosi capo cannoniere del torno, e anche se poi ognuno ha preso strade diverse tutti e tre si sono confermati dei grandissimi campioni. A celebrarli anche 433 che con un post su Instagram ha ricordato proprio quel fantastico gruppo che trascinò una squadra alla vittoria del campionato.

