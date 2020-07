Lazio, Strakosha mostra la nuova maglia e Felipe Anderson chiede: "Mandamela firmata!" - FOTO

Un'altra vittoria quella di ieri per la Lazio di mister Inzaghi, la terza consecutiva dopo Cagliari e Verona. Per l'ultima all'Olimpico la società ha anche deciso di svelare quale sarà la maglia dei biancocelesti nella prossima stagione. Celeste, come di consueto, e invece arancione per il portiere. Thomas Strakosha ha postato proprio uno scatto sul suo profilo Instagram e poco dopo ha ricevuto anche una particolare richiesta dal suo ex compagno Felipe Anderson: "Una con la firma per favore", il portiere ha risposto subito con un emoji di assenso, affare fatto.

