Serie A, Cozzoli: "Il terreno dell'Olimpico sembra perfetto e la Lazio..."

La Serie A è alle porte, il campionato è vicino. In attesa dell'inizio della nuova stagione, come riporta sportface.it, il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, è tornato a parlare dello stato del terreno di gioco dello Stadio Olimpico di Roma, molto criticato nell’ultima stagione: “Lo stadio mi pare perfetto, è pronto per ospitare la prima partita della Lazio a Ferragosto. Anche lo scorso anno il terreno è stato uno dei migliori d’Italia. Qui usiamo l’erba vera, la curiamo, la coltiviamo. Abbiamo avuto una stagione molto compressa, ci sono stati gli Europei, un anno complicato, si è giocato tanto. Ma siamo fiduciosi, stiamo investendo tanto sullo stadio”.