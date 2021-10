Serie A, Dal Pino: "Dobbiamo difendere i club, fondamentali le infrastrutture"

Al Festival dello Sport a Trento in corso di svolgimento è intervenuto anche il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Diversi sono stati i temi affrontati relativamente alla crescita e al miglioramento del calcio italiano, di seguito le sue parole: "Dobbiamo addivenire a riforme per cui un giocatore o si tratta come un normale lavoratore del settore, oppure ad un sistema in cui gli attivi del club devono essere difesi, altrimenti si porta un attacco alle società in una situazione in cui sono senza difese".

INFRASTRUTTURE – "Le infrastrutture sono fondamentali per colmare gap italiano. In questo anno e mezzo c’è una condivisone interna ai club su cosa serve, ora dobbiamo passare a una fase di esecuzione e valorizzazione del brand su scala internazionale, lavorare su contenuti, portare calcio italiano in giro per il mondo. Abbiamo un vantaggio su altri paesi per il numero e la grandezza dei club. Dobbiamo lavorare assieme per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

