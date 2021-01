Serie A, Dal Pino: "Rielezione? Mi prenderò del tempo. Giochi e tatticismi non fanno bene"

"Gli incarichi in quanto tali non mi interessano, ho apprezzato di aver ottenuto 14 voti, ma mi prenderò dei giorni per ragionarci". Lo ha detto Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, al termine dell'assemblea dei club. "Le nomine vanno fatte in base alle competenze e vanno fatte in assemblea, poi è normale che ci siano degli accordi e discussioni su temi di cui prima non si era discusso - ha proseguito -. Giochi e tatticismi non avrebbero fatto bene alla Lega, poi le posizioni possono cambiare da un giorno all'altro. Slittamento per trattativa coi fondi? Non credo, può esserci masochismo ma non fino a quel punto".

