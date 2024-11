Serie A, Di Paolo subito 'scagionato': torna al Var dopo il caso Patric-Douglas Luiz

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'arbitro Di Paolo torna al Var. Dopo aver ricoperto lo stesso ruolo in occasione di Juve-Lazio e dunque nel match che è stato al centro delle polemiche soprattutto per il fallo, non sanzionato, di Douglas Luiz a Patric, è stato designato per la partita dell'undicesima giornata di A tra Torino e Fiorentina. Di Paolo era stato 'punito' da Rocchi, non figurando in alcuna squadra arbitrale delle due giornate più recenti. Ora, invece, il via libera. Come accaduto anche con Sacchi, arbitro della partita dell'Allianz Stadium: prima era stato 'retrocesso' a IV Uomo, poi il turno di stop. Ora riparte dalla B e in particolare da Bari-Reggiana.

