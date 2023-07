Serie A | Domani il nuovo calendario. Butti: "Vi spiego chi e come lo crea"

Fonte: Calcioefinanza.it

L'estrazione del calendario dà ufficialmente il via alla Serie A 2023/24. In base a cosa vengono scelti gli accoppiamenti e, soprattutto, chi lo fa? A spiegare la procedura ci ha pensato Andrea Butti. Ai microfoni di Calcioefinanza.it l'Head of Competitions and Operations della Serie A ha spiegato che viene utilizzato un algoritmo dato le oltre 300 variabili che influenzano il sorteggio. Vengono inseriti i "criteri e vincoli che consentono di prestare attenzione alle esigenze dei Comuni e al bilanciamento di alcuni grandi eventi che possono avere un impatto sul campionato. Per esempio, il Sei Nazioni all’Olimpico è un evento mondiale, ma non può diventare una difficoltà per una sola tra Roma e Lazio. Per questo imponiamo che coinvolga entrambe le squadre: una volta gioca in casa una, e una volta gioca in casa l’altra. Dobbiamo fare sì che l’onda del calendario lo consenta, perché non è automatico che la consequenzialità di casa-trasferta tenga conto proprio di tutti questi vincoli".