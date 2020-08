Serie A, ecco la classifica finale: si salva il Genoa, retrocede il Lecce

Per il secondo anno consecutivo si salva all’ultima giornata il Genoa. Lo fa vincendo 3-0 contro l'Hellas Verona: doppietta di Sanabria e gol di Romero. Niente da fare quindi per il Lecce, sconfitto al Via del Mare per 4-3 dal Parma. La squadra di Liverani si aggiunge a Spal e Brescia tra le retrocesse. Vittoria contro il Sassuolo per l’Udinese di Gotti a cui basta la rete di Okaka per chiudere il campionato a 45 punti a pari merito con il Cagliari. Finisce in pareggio la sfida tra Bologna e Torino: al gol di Svenberg nel primo tempo ha risposto Zaza nella ripresa. Nel pomeriggio successo esterno per la Fiorentina (1-3) a Ferrara contro la Spal.