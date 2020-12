Serie A, ecco le cifre degli introiti provenienti dai diritti Tv dal 2021

Come ormai noto, a gennaio la Serie A riaprirà il bando per i diritti Tv del triennio 2021-2024. Il triennio appena passato ha portato nelle casse della Lega €973mln (€780 mln da Sky e €193mln da DAZN). In questo nuovo bando si vuole alzare il tiro, anche per cercare di recuperare le liquidità perse in questi mesi: secondo quanto riportato dall'ANSA, la somma dei prezzi minimi dei pacchetti è stata fissata a €1.15mld. Vedremo tra i tanti broadcaster chi offrirà di più.