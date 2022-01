Serie A, emergenza Covid: la decisione della Lega

Il Covid sta mettendo a dura prova la Serie A. Il numero dei positivi nei club è in continuo aumento e nel pomeriggio la Salernitana aveva presentato richiesta alla Lega chiedendo il rinvio della gara contro il Venezia. Non si è fatta attendere molto la risposta della Lega. Secondo quanto riporta l’ANSA, il calendario della prima giornata del girone di ritorno in programma giovedì 6 resterà invariato. Il regolamento attuale non prevede la possibilità di rinvio con un tetto di giocatori disponibile, come nel campionato in corso. Decisione valida anche per la gara tra Verona e Udinese che potrebbe essere bloccata dalle Asl.

