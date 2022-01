FORMELLO - Lazio, switch tra centrali: c'è Acerbi, ma manca Luiz Felipe

FORMELLO - Rientra un centrale, ma se ne ferma un altro: in gruppo si rivede Acerbi, fermo dalla trasferta di Venezia per un problema al flessore della coscia sinistra. Sarri non fa in tempo a sorridere per il Leone (da certificare domani il recupero), che deve preoccuparsi con l’assenza del suo compagno di reparto. Nel pomeriggio in campo non si è visto Luiz Felipe. Fino a ieri il brasiliano si era allenato regolarmente. In attesa di notizie sulle sue condizioni sono proseguite le prove tattiche anti-Empoli, si concluderanno domani con la rifinitura pomeridiana. In caso di un forfait al centro si tengono pronti Radu (oggi testato solo terzino) e Patric. Sarebbero loro due a giocarsi la maglia in mezzo.

RIENTRI. Confermato il ritorno di Luis Alberto e Zaccagni, coi compagni dopo aver cancellato lo spettro del forfait per Covid (contatto con una persona positiva nel caso del Mago). L’ex Verona ha ricevuto invece il via libera dopo le visite mediche svolte in Paideia ventiquattro ore fa. Akpa Akpro, l’altro sottoposto ad accertamenti ieri, non farà parte del gruppo squadra a gennaio per rispondere alla convocazione della Costa d’Avorio in Coppa d’Africa. Restano da monitorare le condizioni di Basic, assente per il secondo giorno di fila (solo lavoro in palestra). Aveva interrotto la propria seduta domenica, si vedrà domani se riuscirà a rispondere presente. Potrebbe essere scavalcato da Luis Alberto, pronto a chiudere il terzetto con Milinkovic e Cataldi. Nella lista degli assenti ci sono ancora Escalante e il baby Romero.