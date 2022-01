Serie A, Empoli e Venezia si spartiscono un punto a testa: magia di Nani all'esordio

Finisce 1-1 la sfida tra Venezia ed Empoli al Penzo. I toscani dominano il primo tempo passando in vantaggio al 26' con Zurkowski. Dopo mezz'ora Zanetti opta già per due sostituzioni (Okereke e Vacca al posto di Kiyine e Tessmann). Il cambio fondamentale è però quello che arriva al 72'. Esce Molinaro ed entra Nani, il portoghese che, in passato, ha vestito anche la maglia della Lazio. È di quest'ultimo l'assist vincente per il Okereke: magia di Nani che scambia nello stretto con Aramu e smarca il compagno, che conclude con freddezza davanti a Vicario. La squadra di casa si fa pericolosa anche nel finale della partita, ma alla fine le due formazioni si dividono un punto giusto frutto di un tempo a testa.

