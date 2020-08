Serie A, Ferrero: "Bisogna riaprire gli stadi, facciamo entrare metà spettatori"

A poche settimane dall'inizio della Serie A, da capire se si comincerà il 19 o il 26 settembre, tiene banco una questiona assai spinosa: la riapertura degli stadi. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha le idee chiare a tal proposito: "Basta con il pallone nel deserto! Il calcio senza pubblico non ha senso, è il momento di riaprire gli stadi." - le sue dichiarazioni rilasciate a Il Messaggero - "non so cosa stiamo aspettando per riaprire. Non si può fare il paragone degli stadi con le discoteche che sono al chiuso o quasi. E lì, dopo il lungo lockdown, la gente va per sfogarsi. Il nostro spettacolo è in spazi sempre ampi e all’aperto.

LA SOLUZIONE - "Pensate alla capienza di ogni stadio… Vogliamo il distanziamento, allora facciamo entrare metà degli spettatori. A Marassi 20mila per 40mila posti a sedere. Basta anche il 40% con due seggiolini occupati su cinque. Bisogna riaprire, se non alla prima alla seconda giornata di campionato. Un po’ alla volta con regole chiare e uguali per tutti, senza fare figli e figliastri. Sui bus apertura al 70%, noi niente, mah"

LE CRITICHE - "A che serve far entrare prima una squadra e poi l’altra se poi i calciatori durante la partita sono uno accanto all’altro per i contrasti di gioco. E basta anche con i tamponi ogni quattro giorni. Volete sapere se noi presidenti chiederemo i danni? Diteci a chi. Passiamo dall’anno del dolore all’anno dell’amore. Il pubblico vuole bene a questo sport. Giusto prendere le dovute precauzioni, ma qua si rischia di salvare il corpo e distruggere la mente. Basta vedere quanti sono in cura dallo psicologo dopo la pandemia".

Lazio, Fedele: "Napoli superiore? Ma stiamo scherzando?"

David Silva: "Ho ricevuto tante offerte, ma avevo voglia di tornare in Spagna. E la mia famiglia..."

TORNA ALLA HOMEPAGE