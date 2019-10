Serie A, Giudice Sportivo: Acerbi entra in diffida. Inter multata per i cori a Balotelli

All'appello manca ancora Milan - Spal (calcio d'inizio alle 21 ndr), ma il Giudice Sportivo Gerardo Mastandrea ha già emesso le sue sentenze per la decima giornata di Serie A. Per la Lazio c'è una notizia che da un lato preoccupa e dall'altro fa scalpore: Francesco Acerbi, imprescindibile della difesa di Inzaghi, ha ricevuto la quarta sanzione del suo campionato. Tradotto: è entrato in diffida, condizione nella quale Ace non si trovava dalla stagione 2014/15, quando vestiva la maglia del Sassuolo. Seconda sanzione invece per Marusic, bravo nello spendere un fallo tattico in un momento delicato della sfida contro il Torino. Le polemiche arbitrali dell'ultimo turno hanno acceso proteste e di conseguenza squalifiche e ammende. A partire dal Napoli, multato di 3.000 € per il lancio di bottigliette di plastica in campo contro l'arbitro Giacomelli e colpito dalla squalifica di Ancelotti e del dirigente De Matteis.Tra gli squalificati c'è persino l'ex portiere della Lazio, Federico Marchetti, che dovrà saltare due partite per aver contestato dalla panchina una decisione dell'arbitro Giua in Juventus - Genoa. Infine, l'Inter ha ricevuto un'ammenda di 5.000 € per i cori insultanti nei confronti di Balotelli.

LAZIO, LE PAROLE DI IMMOBILE

MILAN - LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

TORNA ALLA HOMEPAGE