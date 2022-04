Serie A, giudice sportivo: confermata la sanzione per un biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

Si è conclusa ieri la trentunesima giornata di Serie A con il match tra Milan e Bologna. Come di consueto la Lega, tramite il sito ufficiale, ha reso note con un comunicato le decisioni del giudice sportivo. Per quanto riguarda la Lazio è stata confermata la sanzione per Felipe Anderson. Seconda ammonizione per lui con la seguente motivazione: “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

