Lazio, lady Luis Alberto rassicura tutti: “Non è Covid” – FOTO

Nelle ore scorse aveva destato preoccupazione la story della moglie di Luis Alberto, Patricia che aveva condiviso su Instagram uno scatto dei suoi figli sul divano scrivendo: “Siamo stati invasi dal virus”. Inevitabilmente, dato il periodo storico che stiamo vivendo, in molti avranno pensato che si sarebbe potuto trattare di Covid. Fortunatamente però non è così, si tratta di bronchite. Lo ha annunciato la stessa Patricia sempre tramite il suo profilo social. La spagnola ha condiviso uno scatto della figlia mentre fa l’aerosol accompagnato dalla didascalia: “I bambini hanno la bronchite, nessuno di noi ha il Covid in casa”.

