Lazio, il virus in casa Luis Alberto: l’annuncio sui social - FOTO

"Siamo stati invasi dal virus". È questa la didascalia utilizzata da Patricia, la moglie di Luis Alberto, per accompagnare la foto condivisa sul proprio profilo Instagram. La spagnola, che ha ripreso i due figli mentre sono sul letto guardando la televisione, ha annunciato l'ingresso in casa del "virus", senza sottolineare se si tratti o meno del Covid-19. Patricia è solita condividere con i propri follower numerosi momenti della sua quotidianità e di quella dell'intera famiglia. Anche quando accadono cose meno belle, come in questo caso.

