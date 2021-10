Serie A, gli stranieri a segno all’esordio: presenti tre ex Lazio

Johan Vasquez del Genoa è stato solo l'ultimo dei calciatori stranieri ad aver segnato all'esordio in Serie A. Un debutto da sogno per il difensore rossoblu, vissuto negli ultimi dieci anni da altri 50 giocatori passati per il campionato italiano. Nella lunga lista stilata da Sky Sport, ci sono ben tre ex calciatori della Lazio in grado di buttarla dentro alla loro prima apparizione. Oltre ai vari Callejon, Lukaku, Kessié, sono presenti anche Ricardo Kishna (gol in Lazio-Bologna 2-1 del 22 agosto 2015), Djibril Cissé (gol in Milan-Lazio 2-2 del 9 settembre 2011), e Miroslav Klose (gol in Milan-Lazio 2-2 del 9 settembre 2011).