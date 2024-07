Serie A, gli svincolati di lusso: ecco chi si libera oggi

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Oggi parte ufficialmente la sessione estiva del calciomercato e tutti i giocatori con il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 sono ufficialmente liberi. Sono tanti i profili di giocatori che hanno disputato l'ultima stagione in Serie A ad essere in cerca di una nuova avventura. Sono veri e propri disoccupati ma di lusso. Sono tanti i giocatori e alcuni sono dei veri e propri big. Come riporta TMW, in casa Lazio, Felipe Anderson, Cristiano Lombardi e Daichi Kamada avevano il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Il primo nelle scorse settimane si è accordato con il Palmeiras, mentre il secondo ex prodotto del vivaio biancoceleste è alla ricerca di una nuova avventura, il terzo ha firmato con il Cristal Palace.

Dando uno sguardo alle altre big del campionato troviamo Adrien Rabiot e Alex Sandro che hanno terminato il loro contratto con la Juve. In uscita dall'Inter e attualmente senza squadra: Stefano Sensi, Alexis Sanchez,Guillermo Cuadrado e Davy Klassen. Hanno detto addio alla maglia rossonera due simboli degli ultimi anni come Olivier Giroud e Simon Kjaer, ma il francese ha già firmato con il Los Angeles FC. Via anche Mattia Caldara e Antonio Mirante. In casa Roma addio per Leonardo Spinazzola e Rui Patricio. In casa Napoli hanno salutato Piotr Zielinski e Diego Demme, con il primo che ha già firmato con l'Inter.

Di seguito l'elenco dei principali svincolati

Palomino

Gaetano Castovilli

Giacomo Bonaventura

Alfred Duncan

Mbaye Niang

Roberto Pereyra

Darko Lazovic

Adama Soumaoro

Nicolas Viola

Mattia Destro

Cristian Ansaldi

Ricardo Rodriguez