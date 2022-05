Serie A, GOAL stila la TOP 11 ma dimentica... - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Serie A è giunta al termine e il campo ha dato i suoi verdetti. Il Milan è campione d'Italia; insieme ai rossoneri Inter, Napoli e Juventus conquistano la Champions League. Lazio e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference. Venezia, Genoa e Cagliari retrocedono in B. Sono stati tanti i protagonisti di questa stagione e come sempre accade a fine campionato è tempo di bilanci. Per questo motivo Goal Italia ha stilato la Top 11 dell'anno 2021/2022.

Maignan in porta; Molina, Koulibaly, Bremer e Hernandez in difesa; Milinkovic, Brozovic, Tonali a centrocampo e Berardi, Martinez, Leao in attacco. Insomma un undici di tutto rispetto in cui però manca Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio è vinto la classifica marcatori, a quota 27 gol, e nessuno ha fatto meglio di lui. Eppure non è presente nella Top 11 come i tifosi hanno sottolineato sotto il post: "27 gol in stagione, il capocanniere della serie A è fuori dalla vostra top team. Ingiocabili", "Cioè non è presente né Immobile (capocannoniere) né Vlahovic (vice capocannoniere) né Perisic che ha dominato in lungo e in largo. Ma ci sono Berardi e Martinez" e ancora: "Ma se immobile è il miglior attaccante come fa ad esserci Lautaro?".