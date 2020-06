Serie A, Gravina: “I tifosi sono l’anima del calcio, speriamo tornino presto negli stadi"

Finisce 7-2 l'amichevole a Formello fra Lazio e Ternana. Inzaghi non fa sconti e manda in scena due tempi pieni da 45 minuti. Il miglior modo per ritrovare la giusta condizione. Doppiette per Immobile e Vavro, vanno a segno anche Milinkovic, Caicedo e il giovane Luca...